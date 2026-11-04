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আকিজ রিসোর্সে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ গ্র্যাচুইটির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ রিসোর্সে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ গ্র্যাচুইটির সুযোগ

আকিজ রিসোর্স জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির টেকনো-সেলস বিভাগে ‘অফিসার/সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: টেকনো-সেলস (ফিশ ফিড)।

পদের নাম: অফিসার/সিনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মৎস্যবিদ্যায় স্নাতক (বিএসসি)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা ভাতা এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

বিষয়:

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