আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন
আজকের পত্রিকার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ-সোশ্যাল মিডিয়া’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ-সোশ্যাল মিডিয়া।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা
সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন, অনলাইন নিউজ/পোর্টাল বা ডিজিটাল মিডিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালনা ও কনটেন্ট তৈরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
কাজের ধরন
Facebook, Instagram, X (Twitter)-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত পাঠকগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নিয়মিত কনটেন্ট প্রকাশ করা।
সংবাদ ও চলমান ট্রেন্ড অনুযায়ী আকর্ষণীয় ক্যাপশন, হেডলাইন, হ্যাশট্যাগ এবং Call-to-Action (CTA) তৈরি করা।
Meta Business Suite, YouTube Studio এবং সংশ্লিষ্ট টুল ব্যবহার করে পোস্ট শিডিউলিং, পারফরম্যান্স মনিটরিং ও অডিয়েন্স ইনসাইট বিশ্লেষণ করা।
সংবাদ অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়া কার্ড, থাম্বনেইল ও অন্যান্য ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করা।
ট্রেন্ডিং ও ব্রেকিং নিউজ, ভাইরাল কনটেন্ট, প্রতিযোগী সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রম এবং অডিয়েন্সের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা।
দক্ষতা ও অতিরিক্ত যোগ্যতা
Photoshop-এ দক্ষতা থাকতে হবে।
অনলাইন নিউজ মিডিয়া, সংবাদ পরিবেশন এবং ডিজিটাল কনটেন্ট সম্পর্কে ভালো ধারণা।
সোশ্যাল মিডিয়ার পারফরম্যান্স ডেটা বিশ্লেষণ করে কনটেন্টের কার্যকারিতা মূল্যায়নের সক্ষমতা।
প্রশিক্ষণ: প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ বা সার্টিফিকেশন থাকলে সিভিতে উল্লেখ করতে হবে।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
আকর্ষণীয় বেতন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় ই-মেইলের সাবজেক্টে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৬।