কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: সেলস।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: মাঠপর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২৩–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।
অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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