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জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের দুই পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ১ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হবে।

অভ্যন্তরীণ শূন্য পদে নিয়োগসংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি ও উপসচিব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান মজুমদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওই দিন বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সায়েন্স কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রার্থীরা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে পাঠানো এসএমএস পাওয়ার পর ৩০ আগস্ট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

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