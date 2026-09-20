Ajker Patrika
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ব্যাংক

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন চলছে

চাকরি ডেস্ক 
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন চলছে

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিকোয়ারমেন্ট বিভাগে অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার পদে একজনকে নিয়োগ দেবে। আজ ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার

বিভাগ: রিকোয়ারমেন্ট

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেল এবং রিকোয়ারমেন্ট-সম্পর্কিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও টুল ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনের জন্য মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

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