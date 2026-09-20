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বেসরকারি

কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যমুনা পলি সিল্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে কমপ্লায়েন্স বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: কমপ্লায়েন্স।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/বিবিএ, এলএলবি/এলএলএম, এমকম পাস।

অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ অক্টোবর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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