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আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ‘ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ইলেকট্রিক্যাল (ত্রিশাল ফ্যাক্টরি)।

পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাপ্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ত্রিশাল)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাপ্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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