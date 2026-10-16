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বেসরকারি

আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন ২২ অক্টোবর পর্যন্ত

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন ২২ অক্টোবর পর্যন্ত

আকিজ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে আকিজ জুট মিলস লিমিটেড বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: আকিজ জুট মিলস লিমিটেড।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার (স্টোর)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিবিএস/বিকম।

অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ৩৫-৪৫ বছর।

কর্মস্থল: গোপালগঞ্জ (মুকসুদপুর), যশোর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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