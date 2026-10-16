আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন ২২ অক্টোবর পর্যন্ত

আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন ২২ অক্টোবর পর্যন্ত
আকিজ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে আকিজ জুট মিলস লিমিটেড বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: আকিজ জুট মিলস লিমিটেড।
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার (স্টোর)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিবিএস/বিকম।
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ৩৫-৪৫ বছর।
কর্মস্থল: গোপালগঞ্জ (মুকসুদপুর), যশোর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।