আকর্ষণীয় বেতনে কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

আকর্ষণীয় বেতনে কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এসিআই ফার্টিলাইজার বিভাগে ‘সিনিয়র/প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: এসিআই ফার্টিলাইজার।
পদের নাম: সিনিয়র/প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ইন মার্কেটিং।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: কমপক্ষে ২৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস এবং আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬।