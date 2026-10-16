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আকর্ষণীয় বেতনে কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আকর্ষণীয় বেতনে কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এসিআই ফার্টিলাইজার বিভাগে ‘সিনিয়র/প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এসিআই ফার্টিলাইজার।

পদের নাম: সিনিয়র/প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ইন মার্কেটিং।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস এবং আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬।

বিষয়:

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আকর্ষণীয় বেতনে কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে