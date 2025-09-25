Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

টিম লিডার নিয়োগ দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রতিষ্ঠানটির রাইটস অ্যান্ড গভর্নেন্স সেক্টর টিম লিডার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টিম লিডার, (রাইটস অ্যান্ড গভর্নেন্স সেক্টর)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, অ্যাক্সেস, আউটলুক) কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

টিম লিডার নিয়োগ দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

টিম লিডার নিয়োগ দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

৪৫ হাজার টাকা বেতনে এনজিও সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ কক্সবাজার

৪৫ হাজার টাকা বেতনে এনজিও সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ কক্সবাজার

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা