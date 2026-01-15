Ajker Patrika
সরকারি

বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদের প্রাক্‌-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এজিএম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে প্রাক্‌-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা আগামী ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) সকাল ১০টায় ঢাকার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে। প্রার্থীরা আবেদনে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক এসএমএসপ্রাপ্ত হলে প্রবেশপত্র বিজেএসসির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের জন্য মার্কিন ভিসা স্থগিত হচ্ছে

ইউক্রেনের ২ লাখ সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন—নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর তথ্য

আজকের রাশিফল: আপনার স্পষ্ট কথা কারও বুক ফুটা করে দিতে পারে, পকেট সামলান

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতে ৭৫ দেশের তালিকায় পাকিস্তান, নেই ভারত

জামায়াত আমির বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন করবেন না: মার্থা দাশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, আবেদন শুরু

কর্মী নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, আবেদন শুরু

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষার সূচি

কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল

কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল