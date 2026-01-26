১৫ কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ১৫ ফেব্রুয়ারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪-৩২ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৪ ঘণ্টা আগে
স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জেলা পরিষদসমূহে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে অনুষ্ঠিত বহুনির্বাচনী ও লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৫৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের ১৩ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ জানুয়ারি এই পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। এতে মোট ৯৬ প্রার্থী অংশ নেবেন। ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মো. সাদেকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত...৪ ঘণ্টা আগে
বর্তমানে কর্মজগৎ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অফিসের চার দেয়াল ভেঙে কাজ ছড়িয়ে পড়েছে সবার ঘরের ডেস্কে, কখনো দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের কোনো প্রান্তিক অঞ্চলেও। রিমোট বা দূরবর্তী কাজ এখন আর সাময়িক কোনো সুযোগ নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের বাস্তবতা।৭ ঘণ্টা আগে