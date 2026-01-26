জাতীয় জাদুঘরের ১৩ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের ১৩ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ জানুয়ারি এই পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। এতে মোট ৯৬ প্রার্থী অংশ নেবেন। ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মো. সাদেকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (বা.জা.জা.); অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (আ.ম.জা.); অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (অস্থায়ী পদ) (আ.ম.জা.); অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (অস্থায়ী পদ) (প.ক.জ.জা.); হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (আ.ম.জা.); হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (অস্থায়ী পদ) (সা.কা.হ.মি.); অভ্যর্থনাকারী (অস্থায়ী পদ) (আ.ম.জা.); অভ্যর্থনাকারী (বা.জা.জা.); ক্যাশিয়ার (বা.জা.জা.); বিক্রয় সহকারী (বা.জা.জা.); রেকর্ডকিপার (বা.জা.জা.); টেলিফোন অপারেটর (বা.জা.জা.) ও সাব-স্টেশন মেকানিক (বা.জা.জা.)।
এর আগে, ৩ জানুয়ারি এসব পদের লিখিত পরীক্ষা এবং ১৮ জানুয়ারি ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘরে ২৯ জানুয়ারি বেলা ২টায় এবং ৩০ জানুয়ারি সকাল ১০টায় প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের পরীক্ষার সময় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ডকুমেন্ট/কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
