গ্রামীণ হেলথটেকে স্নাতক পাসে নিয়োগ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা রয়েছে

গ্রামীণ হেলথটেক লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রজেক্ট আলো বিভাগে ‘ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত।
বিভাগ: প্রজেক্ট আলো।
পদের নাম: ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: দুটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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