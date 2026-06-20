আইসিটি বিভাগে কর্মী নেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইসিটি/তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগে ‘পিএমও এবং প্রযুক্তি গভর্ন্যান্স প্রধান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত।
বিভাগ: আইসিটি/তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি
পদের নাম: পিএমও এবং প্রযুক্তি গভর্ন্যান্স প্রধান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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