Ajker Patrika
ব্যাংক

আইসিটি বিভাগে কর্মী নেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
আইসিটি বিভাগে কর্মী নেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইসিটি/তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগে ‘পিএমও এবং প্রযুক্তি গভর্ন্যান্স প্রধান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: আইসিটি/তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি

পদের নাম: পিএমও এবং প্রযুক্তি গভর্ন্যান্স প্রধান

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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