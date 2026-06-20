প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে ১০৮ পদে নিয়োগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থাগুলোতে সাংগঠনিককাঠামোর রাজস্ব খাতভুক্ত বেসামরিক শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ২৪ ক্যাটাগরিতে মোট ১০৮ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী অধীক্ষক ১টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর ৪টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী ১২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৫টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার গ্রেড-৩, ৩টি (গ্রেড-১৫)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাইভার ২টি (গ্রেড-১৫)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার ৩৩টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার হার্ডওয়ার টেকনিশিয়ান ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: এমসি-২ (কম্পোজিটর) ৩টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: এমসি-২ (রিডার) ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: কাউন্টার ক্লার্ক ১টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেসার ২টি (গ্রেড-১৭)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: বুক বাইন্ডার/টিএম (বাইন্ডার) ৩টি (গ্রেড-১৮)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: ডেসপ্যাচ রাইডার ১টি (গ্রেড-১৮)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: ফটোকপি অপারেটর ১টি (গ্রেড-১৮)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ২৩টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
২০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
২১. পদের নাম ও সংখ্যা: মেস ওয়েটার ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
২২. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ১টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
২৩. পদের নাম ও সংখ্যা: মালি/গার্ডেনার ২টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
২৪. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী/খাকরব (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।
বয়সসীমা: ১৫ জুলাই, ২০২৬; তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে ২, ৪, ৫ ও ৮ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৬; বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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