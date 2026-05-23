রূপায়ণ গ্রুপে ১২ পদে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

রূপায়ণ গ্রুপে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি করপোরেট সেলস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদসংখ্যা: ১২ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৭ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়স: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
অন্যান্য: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং পরিবহন সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুন, ২০২৬ তারিখ।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
