রূপায়ণ গ্রুপে ১২ পদে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ১৫: ১৩
রূপায়ণ গ্রুপে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি করপোরেট সেলস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১২ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৭ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়স: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

অন্যান্য: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং পরিবহন সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুন, ২০২৬ তারিখ।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

