মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরি, বয়স ২২ হলেই আবেদন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৮ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২ থেকে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

