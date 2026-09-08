মেঘনা পেট্রোলিয়ামে চাকরির সুযোগ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানটিতে ছয় ক্যাটাগরির মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে, চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার, ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সম্মানসহ এমকম/এমবিএ/এমবিএম অথবা সিএ সম্পন্নসহ স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতকোত্তরসহ সিএ—নলেজ লেবেল/ সিএমএ প্রফেশনাল লেভেল-২ পাস। অ্যাকাউন্টস/ফাইন্যান্স অফিসার হিসেবে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা। স্নাতকোত্তরসহ সিএ—নলেজ লেবেল/ সিএমএ প্রফেশনাল লেভেল-২ পাসের ক্ষেত্রে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র এইচআর অফিসার, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সম্মানসহ এমকম (ব্যবস্থাপনা/ এইচআর), এমবিএ (ব্যবস্থাপনা/এইচআর) বা এমএসএস (লোকপ্রশাসন) ডিগ্রি। এইচআর/অ্যাডমিন/পার্সোনেল অফিসার হিসেবে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: অপারেশনস অফিসার, ৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সম্মানসহ স্নাতকোত্তর (পদার্থ/ রসায়ন), এমবিএ বা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল/সিভিল/ ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিকস/ পেট্রোলিয়াম) ডিগ্রি। অথবা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল/ সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিকস/কেমিক্যাল/পাওয়ার/ অটোমোবাইল) ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাকাউন্টস অফিসার, ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সম্মানসহ এমকম/এমবিএ/এমবিএম অথবা সিএ কোর্স সম্পন্নসহ স্নাতকোত্তর পাস অথবা স্নাতকোত্তরসহ সিএ—নলেজ লেবেল/সিএমএ প্রফেশনাল লেভেল-২ পাস। অ্যাকাউন্টস/ ফাইন্যান্স/অডিটে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিসার (কনফিডেনশিয়াল), ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমকম/এমএসএস/ এমএসসি/ এমবিএ/এমবিএম/এমএ ডিগ্রি। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কনফিডেনশিয়াল অফিসার হিসেবে কাজের তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (টেকনিক্যাল সার্ভিস), ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সম্মানসহ স্নাতকোত্তর (রসায়ন/
ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞান) অথবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (কেমিক্যাল/ পেট্রোলিয়াম) ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বয়সসীমা: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১ ও ২ নম্বর পদের বয়স সর্বোচ্চ ৩৬ বছর, ৩-৫ নম্বর পদের বয়স সর্বোচ্চ ৩৩ বছর এবং ৬ নম্বর পদের বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: সাধারণ প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা এবং অনগ্রসর প্রার্থীদের জন্য মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা mpl.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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