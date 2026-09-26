Ajker Patrika
En
চাকরি

১৮তম বিজেএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
১৮তম বিজেএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ

১৮তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষা, ২০২৫-এর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়। সিভিল জজ (সহকারী জজ) নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে ২০০ প্রার্থীকে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তসলিম আরিফ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফলাফলসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বরের তালিকা কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তী ধাপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাক-পরিচয় যাচাই সম্পন্ন করা হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় যথাসময়ে দৈনিক পত্রিকা, কমিশনের নোটিশ বোর্ড এবং অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিবিজেএস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত