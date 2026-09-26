১৮তম বিজেএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ

১৮তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষা, ২০২৫-এর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়। সিভিল জজ (সহকারী জজ) নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে ২০০ প্রার্থীকে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তসলিম আরিফ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফলাফলসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বরের তালিকা কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
কমিশন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তী ধাপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাক-পরিচয় যাচাই সম্পন্ন করা হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় যথাসময়ে দৈনিক পত্রিকা, কমিশনের নোটিশ বোর্ড এবং অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
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