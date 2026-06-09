Ajker Patrika
পরিবেশ

আগাম বর্ষা: তাপপ্রবাহের মাঝেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ১২: ১৮
আগাম বর্ষা: তাপপ্রবাহের মাঝেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
ফাইল ছবি

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু (বর্ষা) বাংলাদেশের একাংশে প্রবেশ করেছে এবং আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে তা সারা দেশে বিস্তার লাভ করতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, মৌসুমি বায়ু বর্তমানে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে দেশের পাঁচটি জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুন) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার (৫ দিন) পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রথম দিন: ৯ জুন

বৃষ্টির পূর্বাভাস

ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হবে। রংপুর, ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের দু’এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী (২৩-৪৩ মিমি) থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মিমি) বর্ষণ হতে পারে।

সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

রাজশাহী, পাবনা, নীলফামারী, চুয়াডাঙ্গা ও খুলনা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ (৩৬.০° সে.- ৩৭.৯° সে.) বয়ে যাচ্ছে এবং তা আরও বিস্তার লাভ করতে পারে।

ঢাকার আবহাওয়া: বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫ শতাংশ। বাতাস দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিমি বেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন: ১০ জুন

বৃষ্টির পূর্বাভাস

সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টি হবে।সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে। চলমান মৃদু তাপপ্রবাহ দেশের কিছু কিছু জায়গা থেকে প্রশমিত (কমে যাওয়া) হতে পারে।

তৃতীয় দিন: ১১ জুন

বৃষ্টির পূর্বাভাস

রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হবে। ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণের প্রবণতা বজায় থাকবে।

সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

চতুর্থ দিন: ১২ জুন

বৃষ্টির পূর্বাভাস

খুলনা বিভাগ বাদে দেশের বাকি সব বিভাগে বৃষ্টির দাপট বাড়বে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া, বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।

দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে, যা গরমে স্বস্তি এনে দেবে।

পঞ্চম দিন: ১৩ জুন

বৃষ্টির পূর্বাভাস

রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে।

পরবর্তী প্রবণতা

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বর্তমানে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে তা সারা দেশে বিস্তার লাভ করবে। পাঁচ দিনের এই মেয়াদের শেষের দিকে (অর্থাৎ ১৩ জুনের পর) দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৯ জুনের পর থেকে দেশের ওপর বৃষ্টির আওতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহী ও খুলনাসহ পশ্চিমাঞ্চলের চলমান মৃদু তাপপ্রবাহ ধীরে ধীরে পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে।

বিষয়:

বাংলাদেশআবহাওয়া অধিদপ্তরবর্ষাকালপরিবেশ
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