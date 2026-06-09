Ajker Patrika
সরকারি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ২১৪

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ২১৪

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে মোট ২১৪ জনবল নেওয়া হবে।

পদের নাম, সংখ্যা ও যোগ্যতা:

১. কম্পিউটার অপারেটর ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। (গ্রেড-১৩)

২. জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যায় স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১৩)

৩. উচ্চমান সহকারী, ৯টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১৪)

৪. স্টোর হাউসম্যান, ৬টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১৪)

৫. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১৪)

৬. ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে রসায়নবিদ্যাসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১৪)

৭. সহকারী এক্সামিনার, ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা গণিত বিষয়সহ বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১৪)

৮. লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৪)

৯. নার্স, ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৪)

১০. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৩৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

১১. স্টোরম্যান, ২৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

১২. জুনিয়র টাইমকিপার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

১৩. টেলিফোন অপারেটর, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

১৪. প্রুফ রিডার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

১৫. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি বা সমমান পাস। (গ্রেড-১৭)

১৬. ট্রেসার, ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস। (গ্রেড-১৭)

১৭. আয়া, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৯)

১৮. এমটি ক্লিনার, ৪টি (গ্রেড-১৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

১৯. ফায়ারম্যান, ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৯)

২০. অফিস সহায়ক, ২৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২১. লস্কর, ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২২. বাবুর্চি, ৬টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

২৩. ওয়ার্ডবয়, ৩টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

২৪. ফিল্ড হেলথ ওয়ার্কার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২৫. গার্ডেনার, ১১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২৬. অদক্ষ শ্রমিক, ৩৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২৭. খাকরব ৬টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২৮. নিরাপত্তাপ্রহরী, ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

২৯. কবলার, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

৩০. ওয়াসারম্যান, ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ১৪ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ১৫ থেকে ৩০ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা। সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা bndcp.teletalk.com.bd লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬; বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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