কর্মী নেবে ব্র্যাক এনজিও, বয়স ২০ হলেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে ব্র্যাক এনজিও, বয়স ২০ হলেই আবেদনের সুযোগ
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বিভাগে ‘প্রোগ্রাম অর্গানাইজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।
পদের নাম: প্রোগ্রাম অর্গানাইজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: কমপক্ষে ২০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।