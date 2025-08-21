স্যাটেলাইট কোম্পানির লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিএসসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৩ আগস্ট (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলফল বিএসসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
টেলিটক কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলে ২০ আগস্টের মধ্যে ০২-৪১০৩০০৯২ এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।
এর আগে, বিএসসিএলে ১৫ পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৪ ফেব্রুয়ারিতে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারীদেরকে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরিত লিংক থেকে নিজ নিজ প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিএসসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৩ আগস্ট (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলফল বিএসসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
টেলিটক কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলে ২০ আগস্টের মধ্যে ০২-৪১০৩০০৯২ এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।
এর আগে, বিএসসিএলে ১৫ পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৪ ফেব্রুয়ারিতে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারীদেরকে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরিত লিংক থেকে নিজ নিজ প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ১৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২৪ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস ও ফিন্যান্স বিভাগে লোকবল নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে গত ১৮ আগস্ট। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে শূন্য পদে কর্মী নেওয়া হবে। গত ১৭ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে