জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটির ৯টি ক্যাটাগরির পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে বা হাতে হাতে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি, কম্পিউটারবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান বা ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বা গণিত বা পরিসংখ্যান বা বাণিজ্য বা অর্থনীতি বা সামাজিক
বিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সেকশন অফিসার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনকারীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ২১-৩২ বছর।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনকারীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ২১-৩২ বছর।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় পারদর্শিতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে টাইপিং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাস। প্রার্থীকে কম্পিউটার অপারেটিংয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটারে টাইপিং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং বিআরটিএ থেকে গাড়ি চালনার লাইসেন্স থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: লিফটম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং লিফট চালনায় অভিজ্ঞতাসহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী বা গার্ড।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং লিফট চালনায় অভিজ্ঞতাসহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ৮৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
আবেদন ফি: ১-৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা; ৪-৮ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা এবং ৯ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি: অনলাইন আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপিসহ সব ডকুমেন্টসের সত্যায়িত কপির ৯ সেট ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে বা হাতে হাতে রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
