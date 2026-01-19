ডাকের বিভাগের অধীনে বিভিন্ন পদের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতাধীন পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামের অধীন বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ জানুয়ারি এ পরীক্ষা শুরু হবে।
১৪ জানুয়ারি ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল (তদন্ত) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, পোস্টাল অপারেটর, কার্পেন্টার, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ড্রাইভার (ভারী), উচ্চমান সহকারী, মিডওয়াইফ, টেকনিশিয়ান, ড্রাফটসম্যান, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ক্যাশিয়ার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৩ জানুয়ারি ১৫টি পৃথক ভেন্যুতে এসব পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীরা পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে এই কেন্দ্রের নাম উল্লেখ রয়েছে।
