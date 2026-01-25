Ajker Patrika
সরকারি

অফিসার ক্যাডেট নেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ৩৮
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ ২০২৬। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট (দীর্ঘমেয়াদি কোর্স)।

পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪.৫০। ইংরেজি মাধ্যম: ‘‌‌‌‌‌‌‌‌‌ও’‌ লেভেলে ৬টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম ২টিতে ‘এ’ গ্রেড, ৩টিতে ‘বি’ গ্রেড ও ১টিতে ‘সি’ গ্রেড এবং ‘এ’ লেভেলে ২টি বিষয়েই ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ। ২০২৬ সালের এইচএসসি বা ‘এ’ লেভেল পরীক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

শারীরিক যোগ্যতা: পুরুষ প্রার্থীদের ন্যূনতম উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং মহিলা প্রার্থীদের ৫ ফুট ১ ইঞ্চি হতে হবে। ওজন ও বুকের মাপ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত/ অবিবাহিতা (বিপত্নীক/ বিধবা/ বিবাহবিচ্ছেদকারী/তালাকপ্রাপ্ত নয়)।

জাতীয়তা: জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।

জাতীয় পরিচয়পত্র: চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

বয়সসীমা: ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে সর্বনিম্ন ১৬ বছর ৬ মাস ও সর্বোচ্চ ২১ বছর।

বেতন-ভাতা: সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী।

নির্বাচন পদ্ধতি: প্রাথমিক নির্বাচনী (স্বাস্থ্য ও মৌখিক) পরীক্ষা আগামী ১২ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত হবে। কোনো প্রার্থী পরীক্ষার দিন উপস্থিত হতে অপারগ হলে, পরীক্ষার দিনের আগে সরাসরি নিজ কেন্দ্রে যোগাযোগপূর্বক পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনযোগ্য নয়। প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আগামী ৮ মে ২০২৬ (শুক্রবার) তারিখ সকাল ০৯০০ ঘটিকায় বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকার পত্রে উল্লিখিত স্থানে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি: আবেদন ফি ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ মোট ২,০০০ টাকা।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
