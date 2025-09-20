কারা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৬

চাকরি ডেস্ক
কারা অধিদপ্তরের ১৭তম গ্রেডে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. তানভীর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে চলতি বছরের ১৪ মে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সম্প্রতি এই নিয়োগের আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রাথমিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে ২৬ প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, নিয়োগের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস্ ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হবে। সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তীকালে যোগ্যতার বা কাগজপত্রের ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য দেওয়া হলে বা কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ওই প্রার্থীর সাময়িক নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে।
ক্ষেত্রবিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা হবে। চাকরিতে নিয়োগের পর অযোগ্যতার শর্তাবলির কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রার্থীদের নিয়োগ চূড়ান্ত করবে।
কারা অধিদপ্তরের ১৭তম গ্রেডে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. তানভীর হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে চলতি বছরের ১৪ মে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সম্প্রতি এই নিয়োগের আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রাথমিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে ২৬ প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, নিয়োগের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস্ ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হবে। সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তীকালে যোগ্যতার বা কাগজপত্রের ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য দেওয়া হলে বা কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ওই প্রার্থীর সাময়িক নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে।
ক্ষেত্রবিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা হবে। চাকরিতে নিয়োগের পর অযোগ্যতার শর্তাবলির কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রার্থীদের নিয়োগ চূড়ান্ত করবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটির রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।২৫ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। বিবিএএলের এক ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে