Ajker Patrika
> চাকরি

নৌবাহিনীর বেসামরিক পদের পরীক্ষা শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ৩২
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নবম গ্রেডের বেসামরিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৬১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. আব্দুর রউফ মণ্ডল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির বেসামরিক একাধিক পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

পদগুলো হলো: ইন্সট্রাক্টর (সিএসও-৩) ; এএনএসও (সিএসও-৩) এবং এএএসও (সিএসও-৩)। এসব পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পদভিত্তিক রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

মৌখিক পরীক্ষার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইন্সট্রাক্টর পদে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর, এএনএসও পদে ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ৩০ সেপ্টেম্বর এএএসও পদের মৌখিক পরীক্ষা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিনি কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলো বেলা ২টা থেকে শুরু হবে। প্রার্থীদের প্রবেশপত্রে বর্ণিত সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও অন্যান্য সনদপত্র মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় সঙ্গে নিয়ে আসতে বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিপরীক্ষানৌবাহিনীচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

কুমিল্লায় ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পুলিশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

নৌবাহিনীর বেসামরিক পদের পরীক্ষা শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

নৌবাহিনীর বেসামরিক পদের পরীক্ষা শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

তিতাসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

তিতাসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন