ভূমি মন্ত্রণালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১২৪

চাকরি ডেস্ক
ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পে জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পটিতে ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিস্টেম অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছরমেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট বা প্রোগ্রামার বা কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার হিসেবে
অন্যূন ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৬৬,০০০ টাকা।
পদের নাম: প্রোগ্রামার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছরমেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর বা সহকারী প্রোগ্রামার বা সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে অন্যূন ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৫৬,৫২৫ টাকা।
পদের নাম: সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড
কমিউনিকেশন টেকনোলজিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ ৪ বছরমেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৩৫,৬০০ টাকা।
পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২১,৭০০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর (উপজেলা বা সার্কেল বা মেট্রো ভূমি অফিস)।
পদসংখ্যা: ১২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১৯,৩০০ টাকা অথবা ১৮,২০০ টাকা অথবা ১৭,৬৫০ টাকা (স্থানভেদে)।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
