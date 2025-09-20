Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

চাকরি ডেস্ক 
৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। বিবিএএলের এক ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদ সংখ্যা: ৪৬ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিটিতে কমপক্ষে জিপিএ–৩ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৫ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা

উচ্চতা: পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫’৬” এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫’৪ ”।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর। (অবসরপ্রাপ্ত এনসিও/জেসিও প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর)।

বেতন: ১২,৫০০-৩০, ২৩০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, বেতন ৩০ হাজার টাকা

৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ৪ অক্টোবর

ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ৪ অক্টোবর

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন