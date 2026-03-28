শিল্প মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার সূচি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের চার ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩ ও ১০ এপ্রিল। ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৩ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের পরীক্ষা। কেন্দ্র মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
১০ এপ্রিল একই সময় অনুষ্ঠিত হবে অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা। কেন্দ্রগুলো হলো মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ; মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। প্রার্থীরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
