পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৯

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিস) কর্তৃক নিবন্ধিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওঅ্যান্ডএম/ পিঅ্যান্ডএম/ ইঅ্যান্ডসি) পদে অনুষ্ঠিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক হাসিনা বেগম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীদের বরাবর শিগগিরই নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হবে।
নিয়োগপত্রের শর্তাবলিতে বলা হয়েছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে অথবা পুলিশ ভেরিফিকেশনে যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি রাষ্ট্রবিরোধী বা নৈতিকতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত বা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে যেকোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
