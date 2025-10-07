Ajker Patrika
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮২ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাধীন লালমনিরহাট জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৮২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক এবং জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত বা অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। স্টোর কিপার পদধারী প্রার্থীদের সরকারি বিধি অনুযায়ী জামানত প্রদান করতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ৭৬টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

