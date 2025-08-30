Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৬ গ্রেডভুক্ত অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। এতে মোট ৯৮৭ প্রার্থী অংশ নেবেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. তারেক হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে এ পরীক্ষা চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফার্মগেটে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ও বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কাগজপত্রের মূলকপি এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদের ছায়ালিপি সঙ্গে আনতে হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, নুরসহ আহত অনেকে

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, নুরসহ আহত অনেকে

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন, বেতন ৮০ হাজার টাকা

কর্মী নেবে এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন, বেতন ৮০ হাজার টাকা

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর