প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৬ গ্রেডভুক্ত অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। এতে মোট ৯৮৭ প্রার্থী অংশ নেবেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. তারেক হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে এ পরীক্ষা চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফার্মগেটে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ও বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কাগজপত্রের মূলকপি এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদের ছায়ালিপি সঙ্গে আনতে হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে ‘জেন্ডার, ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেশালিস্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) নবম গ্রেডের তিনটি ক্যাটাগরির চারটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।৩৩ মিনিট আগে
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (সিলেট/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর/বরিশাল) রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ ধরনের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার (লিখিত ও মৌখিক) ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।৩৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়াশোনা করেছেন আশরিফা আকন্দ ঐশী। তিনি ১৭তম বিজেএস পরীক্ষায় ২৩তম হয়ে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর সফলতার পেছনের গল্প ও অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার।২ ঘণ্টা আগে