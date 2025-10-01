বিআইডব্লিউটিএতে ২১৪ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষে (বিআইডব্লিউটিএ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩০ ধরনের শূন্য পদে মোট ২১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী নৌ প্রকৌশলী, সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী, জেনারেল ফোরম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার (ডিজেল)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: তত্ত্বাবধায়ক (তড়িৎ), ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (তড়িৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিকসে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল), এস্টিমেটর (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১২টি।
যোগ্যতা: পুরকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (জাহাজ/মেরিন), তত্ত্বাবধায়ক (ডিজেল/ নির্মাণ), যান্ত্রিক/জাহাজ নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক, ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (যান্ত্রিক/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ), এস্টিমেটর এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)।
পদসংখ্যা: ১১টি।
যোগ্যতা: নৌপ্রযুক্তি বা যন্ত্র প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: প্রশিক্ষক (ডেক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: প্রশিক্ষক (ইঞ্জিন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ক্লাস-৪ ইঞ্জিন (এফজি) সনদসহ এসএসসি পাস।
বেতন ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: ডুবুরি।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমান ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কারিগরি সহকারী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসিসহ সাব-ওভারসিয়ার/সার্ভে ফাইনাল পাস।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: কারিগরি সহকারী (তড়িৎ)।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসিসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি কোর্স পাস।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: কারিগরি সহকারী (মেরিন/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ/ মেকানিক্যাল)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
যোগ্যতা: এসএসসিসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি কোর্স পাসের সনদপত্র।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৫টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২০টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: স্পিড বোট ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: মোটর মেকানিক/ডিজেল মেকানিক/মেকানিক।
পদসংখ্যা: ৬টি।
যোগ্যতা: ৪ মাস মেয়াদি কোর্সের ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: শুল্ক আদায়কারী।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ইলেকট্রিক মেকানিক (স্যালভেজ জাহাজ) ইলেকট্রিশিয়ান (জাহাজ)।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ‘বি’ গ্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান/ ইলেকট্রিশিয়ান কাম পালা ড্রাইভার/ পাম্প ড্রাইভার কাম ইলেকট্রিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ‘সি’ গ্রেড ওয়ার্ক পারমিট লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: লস্কর।
পদসংখ্যা: ২১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: মার্কম্যান।
পদসংখ্যা: ৬টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: শুল্ক প্রহরী।
পদসংখ্যা: ২৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী/টার্মিনাল গার্ড।
পদসংখ্যা: ২৯টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: স্টোর হেলপার।
পদসংখ্যা: ৫টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: বাস হেলপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নাইট গার্ড।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা biwta.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৭ নভেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
