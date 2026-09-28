মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সে চাকরির সুযোগ

মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। জীবনবিমা প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগে অবস্থিত কোম্পানির অফিসসমূহে প্রবেশনারি অফিসার পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড
পদের নাম: প্রবেশনারি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিস
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, গ্রুপবিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্যবিমাসহ বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ অক্টোবর ২০২৬
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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