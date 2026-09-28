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বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস

চাকরি ডেস্ক 
বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস

এসিআই মোটরস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদে জনবল নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মোটরস লিমিটেড

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বা ডিপ্লোমা

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস-অফিস স্যুট (এমএস-ওয়ার্ড, এমএস-এক্সেল ও এমএস-পাওয়ারপয়েন্ট) ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।

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অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিস

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩২ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বেতন

অন্যান্য সুবিধা: মুনাফার অংশ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাসসহ আরও অন্যান্য সুবিধা।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৬

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