ডাক বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ডাক ও টেলিযোগাযাগ বিভাগের তিনটি পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৯৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এ বিভাগের ওয়েবসাইট ও মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে যথাসময়ে অবহিত করা হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ বা ডিএ প্রদান করা হবে না। এর আগে, ২১ জানুয়ারি তিনটি পদে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এসব পদের ফলাফল প্রকাশিত হয়।
