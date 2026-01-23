Ajker Patrika
সরকারি

ডাক বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
ডাক বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ডাক ও টেলিযোগাযাগ বিভাগের তিনটি পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৯৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এ বিভাগের ওয়েবসাইট ও মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে যথাসময়ে অবহিত করা হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ বা ডিএ প্রদান করা হবে না। এর আগে, ২১ জানুয়ারি তিনটি পদে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এসব পদের ফলাফল প্রকাশিত হয়।

বিষয়:

সচিবটেলিযোগাযোগডাক বিভাগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

বিডার এডি পদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২৬ জানুয়ারি

বিডার এডি পদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২৬ জানুয়ারি

ডাক বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ডাক বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ব্যাংক এশিয়ার স্মল বিজনেস বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

ব্যাংক এশিয়ার স্মল বিজনেস বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন