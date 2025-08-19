পানি উন্নয়ন বোর্ডে ৪৬৮ জনের বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। তবে ইতিপূর্বে যাঁরা ২০২০ সালের ২৮ জুন প্রকাশিত ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টের ১২৫টি শূন্য পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
পদের নাম: ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট।
পদসংখ্যা: ৪৬৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: নির্মাণকাজে অন্যূন ১ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১০০ টাকা।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
শর্তাবলি
লিখিত পরীক্ষা ও প্রবেশপত্র: প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনি লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর প্রার্থী তাঁর ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় যথাসময়ে বাপাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
মৌখিক পরীক্ষা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার
স্থান, তারিখ ও সময়সূচি যথাসময়ে বাপাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আলাদা কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।
প্রার্থীর ছবি: প্রার্থীকে অবশ্যই সদ্য তোলা রঙিন ছবি অনলাইনে আপলোড করতে হবে। ছবিতে কোনো কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করা যাবে না। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে সুস্পষ্ট মুখমণ্ডলসংবলিত রঙিন ছবি আপলোড করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সদ্য তোলা রঙিন ছবি ব্যতীত অন্য ছবি ব্যবহার করা হলে কর্তৃপক্ষ প্রার্থীর বৈধতা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
