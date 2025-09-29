Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

বিজেএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (১৮তম বিজেএস) বা সহকারী জজ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮তম বিজেএস) পরীক্ষা, ২০২৫-এর প্রাথমিক পরীক্ষা আগামী ১ নভেম্বর (শনিবার) ঢাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও বিস্তারিত সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইট ও দৈনিক পত্রিকায় এবং কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। যুক্তিসংগত প্রয়োজনে কমিশন পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

সম্পর্কিত

কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১ নভেম্বর

বিজেএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১ নভেম্বর

১৮তম বিজেএস পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

১৮তম বিজেএস পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা