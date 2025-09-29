বিজেএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (১৮তম বিজেএস) বা সহকারী জজ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিজেএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮তম বিজেএস) পরীক্ষা, ২০২৫-এর প্রাথমিক পরীক্ষা আগামী ১ নভেম্বর (শনিবার) ঢাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও বিস্তারিত সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইট ও দৈনিক পত্রিকায় এবং কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। যুক্তিসংগত প্রয়োজনে কমিশন পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
