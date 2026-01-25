ইমাম-মুয়াজ্জিন নেবে পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: ইমাম।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২য় শ্রেণির কামিল ডিগ্রি/সমমান। হাফেজ-ই-কোরআন ও ইসলামে উচ্চতর শিক্ষা থাকলে অগ্রাধিকার। খতিব/ইমাম হিসেবে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২৩,০০০ টাকা।
পদের নাম: মুয়াজ্জিন।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২য় শ্রেণির আলিম/সমমান ডিগ্রি। হাফেজ-ই-কোরআন হলে অগ্রাধিকার। মুয়াজ্জিন হিসেবে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১৮,০০০ টাকা।
আবেদন ফি: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে ১০০ টাকা মূল্যের পে-অর্ডার করতে হবে।
বয়সসীমা: ইমাম পদের জন্য ৪৫ বছর এবং মুয়াজ্জিনের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র ‘মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), করপোরেট অফিস, নওপাজেকো, ইউটিসি ভবন (৪র্থ তলা), ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫’ বরাবর সরাসরি /ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
