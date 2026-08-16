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বেসরকারি

১৫ পদে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
১৫ পদে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্র্যান্ড বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন মার্কেটিং।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

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চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৭ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

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বেতন: ২৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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