Ajker Patrika
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কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়া আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়া আবেদনের সুযোগ

ওয়ান ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৭ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার (ক্যাশ/জিবি/অন্যান্য)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

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বয়স: কমপক্ষে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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