ব্র্যাক ব্যাংকের ডাটা অ্যানালিটিক্স বিভাগে চাকরির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ডাটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, (ডাটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ওর ইনফরমেশন টেকনোলজিতে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

