আকর্ষণীয় বেতনে এনসিসি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ
বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেন্ট্রালাইজড ইউনিট ফর জেনারেল ব্যাংকিং’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেন্ট্রালাইজড ইউনিট ফর জেনারেল ব্যাংকিং (ডিলিং অফিস: জেও-ইও)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/মাস্টার্স/চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।