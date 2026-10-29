মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, মাসিক বেতন ৮৩ হাজার

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, মাসিক বেতন ৮৩ হাজার
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরি ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: ৮৩,০০০ টাকা (মাসিক)।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।