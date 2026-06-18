Ajker Patrika
চাকরি

আইপিডিসি ফাইন্যান্সে চাকরি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ পাবেন নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আইপিডিসি ফাইন্যান্সে চাকরি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ পাবেন নানা সুবিধা

আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘প্রোডাক্ট ম্যানেজার/সিস্টেম অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোডাক্ট ম্যানেজার/সিস্টেম অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স (বিএসসি) ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৫–৭ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখ।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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