Ajker Patrika
বেসরকারি

নাবিল গ্রুপে ১৫ পদে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৮ জুন ২০২৬, ১৫: ১৪
নাবিল গ্রুপে ১৫ পদে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস এক্সিকিউটিভ (ফিড বিজনেস)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস এক্সিকিউটিভ (ফিড বিজনেস)।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পশুপালনে মাস্টার অব সায়েন্স (এমএসসি), পশুচিকিৎসা ডাক্তার (ডিভিএম) বা মৎস্যবিদ্যায় স্নাতক (বিএসসি) ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২–৩ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: ২৮–৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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