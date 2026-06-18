Ajker Patrika
ব্যাংক

সিনিয়র ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
সিনিয়র ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগে ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: করপোরেট অ্যাফেয়ার্স।

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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